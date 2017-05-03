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МИД РК подтвердил участие вооруженной сирийской оппозиции на встрече в Астане03.05.2017 | Новости
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило участие вооруженной сирийской оппозиции на переговорах в Астане по Сирии. «Все участники международной встречи по Сирии в Астане, в том числе представители вооруженной сирийской оппозиции во главе с Мохаммедом Аллушем, подтвердили свое участие», - сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков, отвечая на вопросы корреспондента Казинформа по телефону.
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило участие вооруженной сирийской оппозиции на переговорах в Астане по Сирии. «Все участники международной встречи по Сирии в Астане, в том числе представители вооруженной сирийской оппозиции во главе с Мохаммедом Аллушем, подтвердили свое участие», - сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануар Жайнаков, отвечая на вопросы корреспондента Казинформа по телефону. По его словам, на данный момент в Астану прибывают делегации экспертов ООН и стран-гарантов. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура также подтвердил свое участие. Его прибытие ожидается сегодня к концу дня. «Сегодня состоится техническая встреча между экспертами стран-гарантов, 3 - 4 мая планируются сами переговоры на высоком уровне», - добавил Ануар Жайнаков. Напомним, в предыдущих переговорах, которые прошли 14-15 марта, участвовали делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана. На встрече также присутствовали представители США, Иордании, правительства Сирии и ООН.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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