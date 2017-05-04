Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане

Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии, сообщил агентству «Интерфакс» член делегации Усама Абу Зейд.

«Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня», - сказал Абу Зейд.

Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии, сообщил агентству «Интерфакс» член делегации Усама Абу Зейд.

«Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня», - сказал Абу Зейд.

Позже советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди заявил, что делегация может вернуться за стол переговоров в Астане в случае нормализации военной обстановки.

«Делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах. Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся», - сказал он.

Аль-Ариди отметил, что делегация сирийской оппозиции не покидала Астаны.

Со своей стороны абу-Зейд сообщил агентству «Интерфакс», что представители вооруженной сирийской оппозиции выразили готовность встретиться с делегациями ООН и США в Астане, но не на полях переговоров «Астана-4». «Если ООН или американцы заявят о своем желании встретиться с нами, то мы готовы с ними встретиться в той гостинице, где мы остановились», - сказал он.

В свою очередь, директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов заявил, что представители вооруженной сирийской оппозиции не покидали переговоры – они провели и завершили все намеченные на первый день четвертого раунда переговоров встречи и уехали из отеля.

По его словам, вооруженная оппозиция примет участие и во втором дне переговоров

Дипломат отметил, что делегация оппозиции активно участвует в переговорном процессе, в этот раз в Астану приехало 19 человек из различных группировок как северного, так и южного фронта. «Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились, они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем ООН по Сирии, с представителями США, все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах», - уточнил Айдарбек Туматов.

Источник: http://ca-news.org