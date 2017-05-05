Генсек ООН приветствует принятое в Астане соглашение по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен достигнутой в четверг в Астане договоренностью о создании зон деэскалации в Сирии и считает важным, чтобы она привела к реальному улучшению положения жителей страны. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен достигнутой в четверг в Астане договоренностью о создании зон деэскалации в Сирии и считает важным, чтобы она привела к реальному улучшению положения жителей страны. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, административный глава ООН «воодушевлен соглашением», подписанным Россией, Ираном и Турцией. «Крайне важно, чтобы эта договоренность действительно привела к улучшению жизней сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства прекратить использование всех видов оружия, в особенности авиации, предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ, а также создать условия для доставки медицинской помощи и удовлетворения основных нужд мирных жителей», - говорится в письменном заявлении Дюжаррика. При этом он подчеркнул, что создание безопасных зон для проживания людей не должно повлиять на их право «искать и получать убежище» в других странах. Как сообщил представитель генсека, ООН будет продолжать оказывать поддержку усилиям по деэскалации ситуации в Сирии в рамках резолюций Совета безопасности, а также содействовать дискуссиям в Астане по вопросам обмена пленными и разминирования. По словам Дюжаррика, Антониу Гутерриш приветствует подтвержденную на встрече в столице Казахстана приверженность политическому урегулированию конфликта в Сирии посредством переговоров, которые ведутся в Женеве под эгидой ООН. В ходе Астанинского процесса Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в арабской стране, сообщил 4 апреля министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются «на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления» на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.

Источник: http://kazislam.kz/ru