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Республика Казахстан

СМИ: В Астане приняли меморандум о зонах безопасности в Сирии

05.05.2017 | Новости

Участники переговоров в Астане подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии, передает корреспондент.   Изначально о том, что участники переговоров приняли меморандум, рассказал представитель МИД Казахстана. 

Участники переговоров в Астане подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии, передает корреспондент.   Изначально о том, что участники переговоров приняли меморандум, рассказал представитель МИД Казахстана. Позже подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции. При этом церемония подписания меморандума прерывалась криками оппозиции. Некоторые ее представители покинули зал переговоров, однако большая часть делегации осталась в зале. Меморандум предполагает создание вдоль зон деэскалации безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния. При этом рабочая группа стран-гарантов должна будет к 22 мая завершить подготовку карт районов напряженности и деэскалации в Сирии.  

Источник: http://kazislam.kz/ru

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