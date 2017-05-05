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Когда сеть затягивает в сети05.05.2017 | Новости
Как обезопасить молодежь от влияния нетрадиционных религиозных течений? Этот вопрос обсудили участники круглого стола, прошедшего в областном филиале партии «Нұр Отан», сообщает pricom.kz.
Как обезопасить молодежь от влияния нетрадиционных религиозных течений? Этот вопрос обсудили участники круглого стола, прошедшего в областном филиале партии «Нұр Отан», сообщает pricom.kz.
Начальник отдела Духовного управления мусульман Казахстана, теолог Ершат Онгаров рекомендовал студентам колледжей и школьникам старших классов, учитывая интерес молодежи к социальным сетям, заходить только на сайты ДУМК, областной мечети, пропагандирующие традиционный мазхаб Абу Ханифа. – Данного мазхаба придерживаются не только в Казахстане, но и во всей Средней и Центральной Азии. Он не противоречит нашим традициям и обрядам. В то же время мы уважаем иные мазхабы. К сожалению, радикальные нетрадиционные течения, и особенно опасные среди них ваххабиты, пропагандируют жестокость и насилие по отношению к иным верующим, не разделяющим их воззрения. В этом отношении ДУМК вынес фетвы о ваххабитах и салафитах. Посещая мечети, обращайтесь только к имамам, иначе под разными предлогами представители нетрадиционных религиозных течений могут вовлечь вас в свою организацию, а вы даже не будете этого знать. Радикалы постепенно начнут ограничивать ваше общение с близким кругом, а потом будет поздно, – наставлял теолог. Практическими навыками работы с жамагатом поделился теолог фонда «Шапагат» Серикжан Елшибай, о сути ислама рассказали имам областной мечети «Имангали» Батыржан Мансуров, доктор философских наук Бекежан Умирбек.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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