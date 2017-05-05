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Казахстан намерен присоединиться к глобальной цепочке "халал-производителей"05.05.2017 | Новости
Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов принял участие в 3-м заседании совместного казахстанско-малазийского торгово-экономического комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщила пресс-служба Минэкономики в четверг. "Р.Даленов рассказал о перспективах присоединения Казахстана к глобальной цепочке "халал-производителей", отметив огромный опыт Малайзии, как одного из крупнейших хабов халал-индустрии в мире", - указывается в сообщении, передает express-k.kz.
Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов принял участие в 3-м заседании совместного казахстанско-малазийского торгово-экономического комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщила пресс-служба Минэкономики в четверг. "Р.Даленов рассказал о перспективах присоединения Казахстана к глобальной цепочке "халал-производителей", отметив огромный опыт Малайзии, как одного из крупнейших хабов халал-индустрии в мире", - указывается в сообщении, передает express-k.kz.
По данным пресс-службы, Р.Даленов отметил, что для Казахстана наибольший интерес представляет малазийский опыт в развитии малого и среднего предпринимательства, торговли, туризма. "Обсуждены вопросы в сфере торговли, транспорта, туризма, информационно-коммуникационных технологий и инноваций, инвестиции, развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, исламского финансирования", - говорится в сообщении. Также созданы рабочие группы по сотрудничеству в следующих направлениях: халал-индустрия, исламское финансирование, туризм, возобновляемая энергия, нефть и газ, инвестиционное сотрудничество. Кроме того, в рамках заседания 3 мая состоялся бизнес-форум "New Business Opportunities in Kazakhstan", а также проведены ряд встреч с представителями крупного бизнеса Малайзии. "По итогам 3-е заседания подписан протокол", - говорится в информации. Товарооборот между Казахстаном и Малайзией по итогам 2016 года составил $82,9 млн. Текущий - 315,35/$1.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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