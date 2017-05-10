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Республика Казахстан

Бывший имам из Гданьска может стать послом Польши в Казахстане

10.05.2017 | Новости

Новым послом Польши в Казахстане может стать мусульманин из польско-литовских татар Селим Хазбиевич, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новым послом Польши в Казахстане может стать мусульманин из польско-литовских татар Селим Хазбиевич, передает корреспондент МИА «Казинформ». Кандидатуру Хазбиевича, являющегося известным ученым и общественным деятелем, на рассмотрение польского Сейма внес министр иностранных дел РП Витольд  Ващиковский, отмечает издание Gazeta.pl. Соответствующее письмо разместил в своем Твиттере политик Роберт Тышкевич.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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