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Республика Казахстан

Главная цель американцев в Сирии

11.05.2017 | Новости

Посол США в Казахстане Джордж Крол назвал главную боевую цель своей страны в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Главная цель США на территории Сирии — это уничтожение ИГИЛ, которое угрожает не только Сирии, но и многим другим странам», — сказал он. Д. Крол также высказал позицию своей страны касательно Астанинского процесса. 

Посол США в Казахстане Джордж Крол назвал главную боевую цель своей страны в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Главная цель США на территории Сирии — это уничтожение ИГИЛ, которое угрожает не только Сирии, но и многим другим странам», — сказал он. Д. Крол также высказал позицию своей страны касательно Астанинского процесса. Он напомнил, что Штаты принимают в них участие только в качестве наблюдающей стороны. «Что касается переговоров по Сирии в Астане, мы были приглашены сюда в качестве наблюдателя, а не участника переговорных процессов. Активное участие принимали три страны-гаранта — Российская Федерация, Турция и Иран», — отметил Д. Крол. «У нас есть позиция, которую мы уже озвучивали в официальной информации, — продолжил он. — США приветствуют все попытки урегулирования ситуации и прекращения этой бойни. Мы хотим прекратить конфликт в Сирии, потому что мы все знаем, что решение этой проблемы возможно только путем политического диалога».

Источник: http://kazislam.kz/ru

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