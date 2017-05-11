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Республика Казахстан

Прихожане Центральной мечети Алматы собрали 4 млн тенге пострадавшим от паводков

11.05.2017 | Новости

Алматинские прихожане Центральной мечети за три дня собрали 4 миллиона тенге и 20 тонн еды, одежды, теплых одеял и предметов первой необходимости, чтобы помочь пострадавшим от паводков в Карагандинской области. 

Алматинские прихожане Центральной мечети за три дня собрали 4 миллиона тенге и 20 тонн еды, одежды, теплых одеял и предметов первой необходимости, чтобы помочь пострадавшим от паводков в Карагандинской области. Гуманитарную помощь от верующих отправили в подтопленные регионы, сообщает ТК "Алматы". «Восемь пунктов сбора продуктов питания и одежды мы открыли в Центральной мечети Алматы. Очень приятно, что всего за три дня прихожане собрали такое количество гуманитарной помощи. Доброта и эти пожертвования обязательно вернутся в двукратном размере», - рассказал главный имам города Нурбек Есмагамбет.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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