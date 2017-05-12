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Республика Казахстан

Для медресе-колледжей будут разработаны 25 новых учебников

12.05.2017 | Новости

Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы в международной конференции «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания и научное наследие Халифы Алтая», прошедшей в городе Усть-Каменогорске.

Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы в международной конференции «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания и научное наследие Халифы Алтая», прошедшей в городе Усть-Каменогорске. «Президент указал народу Казахстана задачи для осуществления модернизации общественного сознания. Для этого следует перейти на латинский алфавит и разработать качественные учебники. Мы полностью поддерживаем решение Президента относительно перехода казахского алфавита на латиницу. Это понятно, что сделан твердый шаг на пути деколонизации.   А что касается учебников, то в текущем году Аппарат ДУМК планирует разработать 25 новых учебников для медресе-колледжей. Для этой цели будут привлечены религиозные улемы и квалифицированные специалисты. Даст Аллах, ученики медресе и курсов повышения религиозной грамотности будут обеспечены оригинальными учебниками, разработанными нашими же специалистами», – сказал Ержан кажы Малгажыулы.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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