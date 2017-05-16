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Республика Казахстан

Специальные группы будут противостоять терроризму в Алматы

16.05.2017 | Новости

Специальные группы будут противостоять терроризму в Алматы. В рядах борцов с радикальными идеями свыше 100 специалистов - это религиоведы, теологи, юристы, психологи и представители госорганов, передает телеканал "Алматы". 

Все они будут читать лекции для учащихся, встречаться с молодежью и трудовыми коллективами, а также проводить различные акции. Сегодня в городе проживают представители 17 конфессий, официально зарегистрировано 178 религиозных объединений. «Проблема в сфере религии существует. Это деятельность некоторых нетрадиционных религиозных течений, радикально настроенных течений, т.е. мы через работу разъяснительно-информационной группы хотим донести до людей, раскрыть истинные идеи данных течений. Многие проблемы идут от незнания, непонимания. Многие молодые люди от незнания попадают в такие группы и потом уже сами не понимая, совершают какие-то противоправные действия», - рассказал руководитель Управления по делам религий Айдар Есенбеков.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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