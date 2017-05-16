Гуманитарный проект под названием "Помощь детям Сирии" продлится до 20 июня 2017 года. 20 марта 2017 года между ОФ "Sezimtal" и ЮНИСЕФ в Казахстане было подписано соглашение, в рамках которого запущен ряд мероприятий по сбору средств для оказания гуманитарной помощи. Мы призываем казахстанцев не оставаться равнодушными к положению детей, не по своей воле оказавшихся заложниками военного конфликта. Средства идут через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) по назначению, что гарантируется ими и Конвенцией о правах ребенка (РК является участником таковой). Подобные сборы проводятся в мире. И никакой политики", - сообщила бренд-амбассадор проекта Динара Сатжан. Война в Сирии продолжается уже несколько лет. За это время, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), тысячи детей погибли, около шести миллионов нуждаются в гуманитарной помощи - продовольствии, медикаментах, безопасном жилье. Около трети нуждающихся детей живут в условиях постоянной блокады без доступа к гуманитарной помощи. В условиях войны в стране родилось около 3,7 миллиона детей. За последние годы было уничтожено более 3 000 школ и более 50 процентов детей не имеют возможности учиться. На сегодняшний день 8,4 миллиона сирийских детей - 80 процентов всех детей в стране - так или иначе почувствовали на себе войну и ее последствия. Свыше 2,3 миллиона детей были вынуждены бежать в соседние страны и далеко не всегда со своими родителями. ЮНИСЕФ более 70 лет защищает права детей во всем мире.

В Казахстане стартует благотворительная акция "Помощь детям Сирии", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ОФ "Sezimtal". Проект будет осуществляться под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "17 мая 2017 года ОФ "Sezimtal" начинает благотворительные мероприятия в пользу детей, страдающих в результате затяжного конфликта в Сирии.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.