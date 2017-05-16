«Что касается зон безопасности (прим. - в Сирии), то я очень рассчитываю на то, что это будет действенным инструментом, прежде всего - и это первое - сохранения режима прекращения огня. На самом деле, на сегодняшнем этапе это самое главное - закрепить, укрепить режим прекращения огня, а на этой базе создать условия для примирения и последующего политического процесса», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, если ситуация будет развиваться по этому сценарию, можно будет считать, что страны добиваются поставленных целей. Но без прекращения огня ни о каком эффективном политическом процессе речи быть не может. «Поэтому на этом этапе нужно сделать именно это. А как этого добиться? Вот мы договорились сейчас в Астане, за что спасибо Казахстану и Президенту Казахстана Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, что предоставил такую площадку. Теперь нужно, и мы будем на военном уровне заниматься, на встрече в Анкаре (Россия, Иран и Турция) будем обсуждать, естественно, консультируясь постоянно с сирийской стороной, по поводу конкретных границ этих зон деэскалации и, второе, элементов контроля: как, где и кто, что будет контролировать. Это совершенно практические, конкретные вопросы, они подлежат обсуждению, и пока публично говорить об этом рано», - резюмировал В.Путин. Напомним, 14-15 мая 2017 года Н.Назарбаев совершил официальный визит в КНР, совмещенный с участием в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс, один путь».

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.