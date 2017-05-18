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Республика Казахстан

"Аллея межконфессионального согласия" высажена в Астане

18.05.2017 | Новости

13 мая в парке первого Президента посадили «Аллею межконфессионального согласия», передает muslim.kz. Духовные лидеры Астаны вместе "строили дома" для саженцев, которые в этом контексте стали символом настоящей духовности - когда религия не ломает, а созидает. 

Анас (да будет доволен им Аллаh) передает, что Пророк ﷺ сказал: «Если Час (День Воскресения) будет на подходе, а один из вас несет пальмовый саженец, то ты должен посадить его, даже если до наступления Час остается одно мгновение» (Ахмад). Деревья не могут принадлежать к какой-либо религии. Они пустят корни, распустят листья, зацветут и дадут плоды. На их ветвях совьют гнезда птицы, люди не только будут прятаться от дождя под их кроной, но и найдут спокойствие знойным днем в их тени. От Духовного Управления Мусульман Казахстана акцию поддержали Серикбай кажы Сатыбалдыулы и Наурызбай кажы Таганулы.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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