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Республика Казахстан

Алматинец превращает битое стекло в мечети

12.07.2017 | Новости

Дизайн изготовленных мастером из битого стекла мечетей разный. Многие из них являются макетами существующих знаменитых мусульманских храмов Казахстана

 В Алматинской области появился свой уникальный стеклянных дел мастер. Житель Сарыозека Айбек Хусман изготавливает макеты мечетей из стекла. До этого молодой умелец свои рукотворные сувениры дарил родным и друзьям. Сейчас он решил поставить свою работу на поток, поскольку поделки понравились широкому кругу потребителей.

В настоящее время у него уже более двух десятков заказов.

Как сообщает Ансар со ссылкой на 24.kz, дизайн изготовленных мастером из битого стекла мечетей разный. Многие из них являются макетами существующих знаменитых мусульманских храмов Казахстана.

— Все думают, если стекло треснуло или разбилось, ему уже нет применения, поэтому его сразу отправляют в утиль. Я считаю, что это очень хороший материал для поделок. Просто нужна фантазия и желание, тогда всё получится, — подчеркнул Айбек Хусман.

Источник:http://islam.in.ua/ru

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