|
Назарбаев: хакерские атаки стали новой угрозой информационной безопасности13.07.2017 | Новости
В ходе торжественного мероприятия, посвященного 25-летию КНБ РК, глава государства Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость противодействия новым вызовам и угрозам, передает корреспондент Zakon.kz.
«Новыми глобальными угрозами становятся, как мы в последнее время замечаем, хакерские атаки на информационные сети и ресурсы. Мы сейчас работаем над информационным Казахстаном, цифровизации всей жизни», - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что вместе с цифровизацией приходит и необходимость в кибербезопасности. «Мы только что обсуждали этот вопрос, надо вложить необходимые средства. И мы это рассматриваем в рамках ЕАЭС и в рамках СНГ в целом. Для нейтрализации этих угроз необходимо создать "Киберщит" Казахстана», - уточнил Н. Назарбаев. По его словам, новая геополитическая реальность все эти годы диктовала необходимость «быть всегда начеку и держать порох сухим». «Серьезным вызовом для нашей страны и национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемых террористическими международными и религиозно-экстремистскими организациями», - указал он. Глава государства отметил, что в бескомпромиссной борьбе с этим злом оказало решительную поддержку все казахстанское общество. «Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной, эффективной деятельностью - по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество с какой бы стороны это не исходило», - подчеркнул президент.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки