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В Китае задержано «более ста» друзей и одноклассников казахского имама Ахмета13.07.2017 | Новости
Власти в китайском Синьцзяне начали кампанию против сторонников погибшего в полиции казахского имама Ахмета, сообщает Радио «Свободная Азия». Источники радио сообщают о беспрецедентных мерах против тех, кто выражает ему симпатию лично или по Интернету.
Об этом имаме пока известно только его имя – Ахмет. Он погиб в отделении полиции в ночь на 4 июня, будучи задержанным накануне в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна. Официально причиной смерти назвали суицид. Его смерть вызвала реакцию и в социальных сетях, и теперь полиция разбирается с более чем ста человеками, кто высказался об Ахмете в Интернете, сообщил источник Радио «Свободная Азия». По его словам, любой, кто в Синьцзяне публично отдает дань памяти имаму Ахмету, подвергается задержанию. Семье покойного не было позволено пригласить на поминки имама, у могилы покойного была выставлена охрана, чтобы никто не смел возложить там венок. «Они уже задержали более ста его друзей и бывших одноклассников по всему Синьцзяну. Некоторые из них – выпускники исламского колледжа в Синьцзяне», – говорит источник. Многие ограничения и виды преследования, которые применялись в отношении этнических уйгуров Синьцзяна, теперь применяются и к этническим казахам, сообщают источники Радио «Свободная Азия» в Китае и Казахстане. Ограничения касаются и исповедания ислама. Некоторые местные жители протестовали против того, что им не позволили поддерживать связь с друзьями и родственниками в Казахстане. И тут не обошлось без задержаний.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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