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Республика Казахстан

В Актобе 170 радикалов вернули в традиционную религию

16.07.2017 | Новости

Благодаря работе консультативно-реабилитационный центра «Ансар» приверженцы деструктивных течений приняли традиционную религиозную идеологию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 

Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. - По западному Казахстану сегодня работают всего два консультативно-реабилитационных центра - в городе Атырау - "Шапагат", в Актобе - «Ансар». Но подробнее хотелось бы остановиться на эффективной работе актюбинского центра, сотрудники которого помогли вернуться к традиционной религии 170 обратившихся. Это, безусловно, хорошая новость для всего Казахстана в целом, - сообщил Нурлан ЕРМЕКБАЕВ.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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