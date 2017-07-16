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Республика Казахстан

Имамы и прихожане мечетей алматы состязались в национальных видах спорта

16.07.2017 | Новости

В национальных видах спорта себя проверили священнослужители Алматы. Имамы и прихожане 48 мечетей города состязались в «қазақ күресі», «қошқар көтеру», «асық ату» и гирьевом спорте. Самые сильные и ловкие участники были награждены ценными призами и подарками.

«Нелегко участвовать в соревновании «Қошқар көтеру» при такой жаркой погоде. Но мне удалось выдержать и поднять барана 60 раз. Я думаю, что такие соревнования должны проводиться регулярно. Это помогает еще больше популяризировать культуру и традиции нашего народа», - рассказал участник соревнований Нурболат Амниязов.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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