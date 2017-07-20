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Республика Казахстан

Казахстанцев познакомят с искусством арабской каллиграфии

20.07.2017 | Новости

В Астане открылась выставка исламской каллиграфии, сообщает «МИР 24». Из Турции в столицу Казахстана привезли лучшие работы писцов со всего мира. Арабская вязь - уникальный алфавит, с его помощью можно создавать настоящие картины. Главная тема представленных каллиграфий - строки из Корана, а также хадисы - изречения пророка Мухаммеда и его сподвижников. «Арабский язык - это древний язык и очень красивый язык, очень богатый язык. 

Поэтому именно в арабском языке можно передать одной буквой арабского алфавита очень много значений. И всю эту красоту каллиграфии мы сегодня выставляем и показываем», - говорит доктор религиоведения Нурлан Каирбеков. Еще на одной выставке в казахстанской столице представлены археологические экспонаты, найденные на территории историко-культурных заповедников страны. Керамическая посуда, наконечники стрел, золотые пуговицы, нашивки для одежды и бусины - все это обнаружено в курганах. Датировка - примерно III-VII века. Представленные наскальные изображения - это копии, но сотрудники приглашают всех туристов на юг Казахстана, чтобы посмотреть оригиналы.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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