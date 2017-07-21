RSS Контакты
Республика Казахстан

Тонкости религии

21.07.2017 | Новости

О том, как отличить представителя традиционного ислама от религиозного экстремиста, должны знать госслужащий и бизнесмен, руководитель предприятия и простой рабочий. Теологи ОО «Нұрлы білім» продолжают встречи с различными слоями населения, разъясняя тонкости религиозной жизни республики. 

В ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Караганды теолог Санжар Момынжанов провел встречу для сотрудников трудового коллектива на тему «Концептуальное отличие ислама от исламизма». Главная цель встречи - повышение уровня религиозной грамотности сотрудников трудового коллектива, привитие толерантности, веротерпимости, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям светского государства. Теолог рассказал слушателям о разных религиозных направлениях и конфессиях в Казахстане. Во время беседы были продемонстрированы видеоролики и слайд-презентации о различных религиозных сектах и отношении людей к религии. Также Момынжанов уделил внимание нынешнему религиозному, политическому, экономическому положению Казахстана в сравнении с государствами Средней Азии, Северной Африки, Ближнего Востока. Разъяснил слушателям истинный религиозный смысл понятия «джихад», говорил о важности повышения светской и религиозной культуры для мусульманина. Слушатели живо восприняли выступление лектора. Сотрудники ТОО «Казахстанские коммунальные системы» задали немало вопросов. Оказалось, что многие интересуются данной темой и сталкивались с подобными проблемами в реальной жизни.

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама