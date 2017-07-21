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Республика Казахстан

Омбудсмен обсудил духовную жизнь казахстанцев

21.07.2017 | Новости

Омбудсмен обсудил духовную жизнь казахстанцев с главой РПЦ республики, передает 365info.kz. В Астане состоялась встреча уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Омбудсмен и митрополит обсудили актуальные вопросы прав человека в сфере свободы вероисповедания, а также деятельность религиозных организаций, передает Kazpravda.kz. 

Омбудсмен проинформировал священнослужителя о законодательной и правоприменительной практике в религиозной сфере в Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести. Стороны подчеркнули важность реализации ключевых основ духовной модернизации казахстанского общества на принципах стабильности, единства и согласия в контексте реализации масштабной программы главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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