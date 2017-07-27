МИД: информация о местонахождении «задержанных в Египте» пока не получена

Казахстан вновь обратился к властям Египта с просьбой обеспечить доступ к задержанным казахстанским гражданам. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил сегодня в Facebook’e, что египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о местонахождении задержанных, однако они, по утверждениям властей Египта, находятся в безопасности.

В начале недели стало известно, что МИД Казахстана обратился к властям Египта с просьбой найти шестерых казахстанцев, которые прибыли в Египет в качестве слушателей курса арабского языка и проживали вместе в одной квартире в Каире. Жайнаков сказал, что студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. На сегодня известны имена двух студентов, имена других четырех граждан не разглашаются.

В сообщении в Facebook’e 27 июля Жайнаков пишет, что находящимся в Египте казахстанским гражданам посольство рекомендует неукоснительно соблюдать требования местного законодательства. В своем сообщении пресс-секретарь МИД Казахстана говорит, что в Египте проходят рейды по задержанию подозреваемых лиц, в действиях которых власти Египта усматривают потенциальную угрозу национальной безопасности.

9 апреля после терактов в церквях власти Египта объявили о введении режима чрезвычайного положения сроком на три месяца.

«Мы будем и далее работать над защитой законных прав наших граждан за рубежом… Сегодня посол Казахстана в Каире вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта по этому вопросу», — пишет Жайнаков.

Источник: https://rus.azattyq.org