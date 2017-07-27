В Казахстане запущен сайт горячей линии по религиозным вопросам

В Казахстане запущен официальный сайт «Горячая линия 114» - www.114.kz, который осуществляет онлайн-консультирование граждан в сфере религии, передают казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религии и гражданского общества.

«Горячая линия 114» реализуется при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества совместно с Ассоциацией центров исследования религий. Проект дает возможность оказания профессиональной и своевременной помощи гражданам по вопросам религии.

Специалисты по телефону и в онлайн режиме на сайте ответят на любые вопросы граждан на тему религии, смогут психологически поддержать советом пострадавших от деструктивной религиозной деятельности. Общение ведется на казахском и русском языках.

«Горячая линия 114» - единственная в своем роде инициатива не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ.

Отметим, за последние три месяца текущего года (с 1апреля по 31 июня 2017 года) специалистами «Горячей линии 114» рассмотрено более 144 обращений. Наибольшее число обращений поступило из Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинских областей.

Специалисты отмечают, что в разы увеличились обращения граждан, касающиеся вопросов ислама. Больше всего обратившиеся интересовались вопросами ношения хиджаба и платков, совершения намаза, поста «Ораза», а также вопросом развода супругов в исламе.

Источник: http://news.tj/ru