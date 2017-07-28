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Более 1000 пострадавших от сект казахстанцев прошли курсы реабилитации28.07.2017 | Новости
С начала года реабилитировано 1134 пострадавших от деятельности деструктивных религиозных течений. Такие данные приводит пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан. «Этот результат был получен благодаря усиленной работе реабилитационных центров по оказанию теологической консультационной помощи пострадавшим от деструктивных и радикальных религиозных течений. В первом полугодии 2017 года проведено более 5000 мероприятий, где участвовали 6630 человек», - говорится в сообщении.
В Казахстане к реабилитационной работе задействованы Управления по делам религий областей, городов Астана и Алматы, а также реабилитационные центры. В частности, во всех регионах работает Центр исследования проблем религий, а также Консультативно-реабилитационный центр «Насихат» в Кокшетау, Учебно-реабилитационный центр имени О. Есенулы при ДУМК и ОО «Нұрлы білім» в Караганде, Информационно-аналитический центр «Ансар» в Актобе, Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат» в Атырау. Также реабилитационная работа проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы. «Так, специалисты региональных Управлений по делам религий в первом полугодии этого года провели 3888 встреч с охватом более чем 18 000 человек. В результате 264 принявших участие во встречах осознанно отказались от деструктивных религиозных взглядов», - отмечается в сообщении. Напомним, Министерством по делам религий и гражданского общества РК совместно с уполномоченными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс мер по теологической и психологической реабилитации лиц, попавших под влияние радикальной и деструктивной религиозной идеологии.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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