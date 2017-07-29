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Республика Казахстан

Председатель комитета по делам религий встретился с ведущим специалистом ООН и германского института радикализации и дерадикализации

29.07.2017 | Новости

Сегодня в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК состоялась встреча и.о. Председателя Комитета по делам религий МДРГО РК Е.Онгарбаева с Ведущим специалистом ООН и Германского института радикализации и дерадикализации Саймоном Корнуоллом. 

На встрече приняли участие директор Международного центра культур и религий, профессор А.Абуов, директор Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий А.Абдрасилкызы, а также директор общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет» Ф.Шауменов.  В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму и реабилитационной работы с пострадавшими от деятельности деструктивных религиозных течений. 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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