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Республика Казахстан

Более 200 казахстанцев после консультаций с теологами в этом году отказались от деструктивных религиозных взглядов

31.07.2017 | Новости

Центры реабилитации с начала текущего года оказали помощь 1 тыс. 134 казахстанцам, пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений, сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на министерство по делам религий и гражданского общества. 

 «С начала года реабилитировано 1 тыс. 134 пострадавших от деятельности деструктивных религиозных течений. Этот результат был достигнут благодаря усиленной работе реабилитационных центров по оказанию теологической консультационной помощи», — отмечается в распространенном в пятницу сообщении. По данным министерства, специалисты в первом полугодии провели 3 тыс. 888 встреч с охватом более чем 18 тыс. человек. В результате, 264 человека после консультаций осознанно отказались от деструктивных религиозных взглядов. Консультационную помощь в реабилитационных центрах оказывают квалифицированные теологи, религиоведы, психологи, представители религиозных объединений и неправительственного сектора. Кроме того, информационно-разъяснительная и реабилитационная работа проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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