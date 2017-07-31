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Казком оштрафовали по статье о противодействии финансированию терроризма31.07.2017 | Новости
Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил административное взыскание на АО "Казкоммерцбанк" за нарушение им законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передаёт "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу банка.
За нарушение закона банк привлечён к административной ответственности по статье 214, часть 2, КоАП, говорится в сообщении пресс-службы банка, размещённом на сайте Казахстанской фондовой биржи. Статья 214 кодекса об административных правонарушениях рассматривает нарушение закона о противодействии финансированию терроризма, а также отмывании доходов, полученных преступным путём. Часть 2 этой статьи предусматривает штраф для субъектов среднего предпринимательства в размере 250 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 900 МРП. Между тем, в ККБ не согласны с решением суда и рассматривают возможность его обжалования. Как сообщила директор департамента общественных связей банка Лариса Коковинец, в ходе текущей проверки деятельности ККБ в первой половине 2017 года по соблюдению порядка уведомления органа по финансовому мониторингу "Национальный банк счёл, что порядок уведомления об операциях, проведённых одним из клиентов банка в марте-ноябре 2016 года, нарушен". "Банк не согласен с данным решением суда и рассматривает возможность его обжалования в установленном порядке. Банк считает, что выполняет все обязанности, возлагаемые законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и законом о валютном регулировании в полном объёме", – отметила Лариса Коковинец.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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