В Алматинской области прошли учения по борьбе с террористами

Казахстанский миротворческий батальон дал отпор террористам - военные обошли поселение, где скрывались боевики, а сапёры нашли и обезвредили взрывчатку. Всё происходившее на полигоне в Алматинской области - это решающая фаза подготовки батальона к международным учениям "Степной Орёл". Демонстрация начиналась вполне мирно, но затем переросла в беспорядки. Хулиганы начали забрасывать охраняемый объект камнями и бутылками, через мгновение полетел коктейль Молотова.

В дело вмешивается Казбат. Миротворцы приступают к разгону разъяренной толпы без применения силы. Задачу удается выполнить быстро и без нарушения инструкций. По сценарию в деревне побывали террористы. И перед тем как покинуть это место - они заложили в домах мирных жителей взрывчатку. Миротворческие войска вошли в поселение и подробно обследовали каждую хижину. Задача - найти самодельные взрывные устройства, которые заложили террористы, и обезвредить их. Миротворцы действуют незамедлительно. За короткое время сапёры отводят жителей на безопасное расстояние и обезвреживают взрывчатку. За всеми действиями Казбата внимательно наблюдают военные инструкторы из США и Великобритании. «В течение прошлой недели наблюдался большой прогресс в боевой подготовке Казбата. Они в очередной раз демонстрируют высокий уровень профессионализма. Мы наблюдаем значительный прогресс. Заметно, что они усиленно готовились к этим учениям», - сказал офицер по международным делам армии США Стив Икуэлс. Благодаря таким тренировкам миротворцы совершенствует уровень подготовки. Плечом к плечу в манёврах принимают участие военнослужащие из Таджикистана, Кыргызстана, Великобритании и Казахстана. «Каждый год с Таджикистана, Кыргызстана приезжают в количестве взвода. Около 30 человек. Они тоже перенимают опыт от стран ООН, мы вместе проводим такие тактические специальные миротворческие учения. Обычно показывают, что казахстанская армия может тесно сотрудничать с такими странами и проводить миротворческие специальные операции», - сообщил начальник отделения кадров Казахстанского миротворческого батальона Сагади Кисиков. «Практически два месяца мы уже находимся на полигоне. Подготавливались к учениям, которые идут уже как пять дней. С 29 числа начнётся активная фаза, где практически будет боевая подготовка в учебном центре», - рассказал рядовой казахстанского миротворческого батальона Нариман Думанов. Тактические учения уже на финишной прямой. Через неделю миротворцы предстанут перед строгим жюри. Эксперты из стран НАТО должны решить, готов ли Казбат участвовать в миротворческих миссиях.

сно сотрудничать с такими странами и проводить миротворческие специальные операции», - сообщил начальник отделения кадров Казахстанского миротворческого батальона Сагади Кисиков. «Практически два месяца мы уже находимся на полигоне. Подготавливались к учениям, которые идут уже как пять дней. С 29 числа начнётся активная фаза, где практически будет боевая подготовка в учебном центре», - рассказал рядовой казахстанского миротворческого батальона Нариман Думанов. Тактические учения уже на финишной прямой. Через неделю миротворцы предстанут перед строгим жюри. Эксперты из стран НАТО должны решить, готов ли Казбат участвовать в миротворческих миссиях.

Источник: http://kazislam.kz/ru