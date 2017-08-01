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Республика Казахстан

В Кызылорде найден уникальный клад – старинная книга Коран

01.08.2017 | Новости

В мавзолее  Мырзабая  Ахуна в  Жалагашском районе  найден уникальный клад – старинная книга  Коран.   Как полагают ученые,  ей более 150 лет. Ценный экспонат нашел правнук Мырзабая Ахуна Ораз Салкашулы. При реконструкции мавзолея он нашел обложку и страницы священной книги. Несмотря на то что книга пролежала в земле полтора века,  она хорошо сохранилась.

- При раскопках мы  нашли два с половиной мешка с книжными страницами, хотелось бы, чтобы ученые прочитали их, - сказал   Ораз Салкашулы. Азамат улы Мырзабай Ахун  жил в 19-20 веках, учился в знаменитом медресе  Кукельдаш, где обучали астрономии, философии, химии, математике, медицине, истории, географии. Несколько лет, как один из лучших учеников,  преподавал  в медресе. Вернувшись домой, стал помогать сельчанам поднимать земледелие. Найденный экспонат правнук ученого намерен  передать в дар музею, таким образом внести свой вклад в духовное возрождение страны.  

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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