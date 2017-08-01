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2500 казахстанцев совершат хадж в конце августа01.08.2017 | Новости
Из Казахстана 22-25 августа отправятся в хадж 2500 человек, сообщает МИА "Казинформ". Заведующий отделом хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Бейбит Мырзагельдиев сообщил, что паломники полетят в Мекку прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента. Хадж начнётся 22-25 августа и завершится 6-10 сентября. Тех, кто собирается совершить хадж с помощью ДУМК, будет перевозить авиакомпания Саудовской Аравии Flynas и казахстанский SCAT.
1250 человек полетят самолётами казахстанской компании, а остальные воспользуются услугами иностранной авиакомпании. В прошлом году возник вопрос о доставке паломников воздушным путём. В этом году авиакомпания SCAT договорилась с Саудовской Аравией и получила соответствующее разрешение. В прошлом году хадж совершили 3000 казахстанцев. Правительство Саудовской Аравии в этом году увеличило квоту для паломников со всего мира на 800 000 человек, доведя их общее количество до 2,6 млн человек. Верующим казахстанцам в Аравии советуют не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними, не употреблять некипячёное и непастеризованное верблюжье молоко. Покупать пищевые продукты в местах, не предназначенных для торговли, также не рекомендуется. Врачи-эпидемиологи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки, использовать салфетки при кашле и чихании, избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи, а также надевать одноразовые маски в местах массового скопления людей. По данным ВОЗ, с 2012 года в мире зарегистрировано 2015 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 703 закончились летальным исходом, из них более 80% – в Саудовской Аравии. Учёные предполагают, что верблюды являются одними из распространителей вируса. Ведутся исследования.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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