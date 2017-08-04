RSS Контакты
Республика Казахстан

Актюбинские имамы сыграли в боулинг

04.08.2017 | Новости

Актюбинские имамы сегодня на несколько часов сменили форменную одежду на спортивные костюмы. Порядка ста представителей городских и районных мечетей приняли участие в соревнованиях по боулингу. Многие из собравшихся впервые держали в руках снаряды для этой увлекательной игры. 

Ссылки по теме:

Представители мусульманского духовенства говорят, что часто посвящают свободное время спортивным играм, но в боулинг наведались впервые. Хозяева заведения пошли навстречу организаторам мероприятия - в зале, где обычно царит полумрак сегодня светло и уютно, а вместо зарубежных хитов звучит национальная музыка. На лицах собравшихся - ожидание праздника и победы. Ну а перед началом игр подробный инструктаж от сотрудников центра. В состязаниях задействовано около ста человек - это 17 команд, представляющие 10 городских и районных мечетей. Возраст участников, от 20-ти до 60-ти лет. Самой молодой командой по праву считается сборная мечети "Нургасыр" во главе с 20-ти летним капитаном Ержаном Муратулы. Сегодня, по словам теологов, на территории области ведется активная работа по пропаганде традиционного ислама и искоренению деструктивных течений. Общение в непринужденной обстановке, командный дух и вовлеченность в одно дело - еще один маленький шаг к достижению большой цели, верят организаторы. Игроки трех лучших команд удостоились дипломов и памятных призов.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама