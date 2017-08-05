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Республика Казахстан

В Алматы суд разрешил Свидетелям Иеговы возобновить свою деятельность

05.08.2017 | Новости

Свидетели Иеговы из Алматы смогли добиться возобновления своей деятельности после того, как проиграли суд первой инстанции. На Свидетей Иеговы подали в суд на основании предположения полиции о том, что в центре недостаточно камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба общин Свидетей Иеговы. 

В полиции посчитали, что здание для богослужения не соответствует протоколам безопасности как место массового скопления людей. Суд первой инстанции вынес решение приостановить на три месяца деятельность "Христианского центра Свидетелей Иеговы" и наложить на него штраф в размере 680 000 тенге. Однако на апелляции верующим разрешили продолжить деятельность Центра. Пресс-служба общин Свидетей Иеговы сообщает, что нескольким группам Свидетелей Иеговы в Алматы придётся искать временное место для проведения встреч для богослужения, сообщает Informburo.kz. "Это можно рассматривать как серьёзную помеху в жизни религиозного сообщества в Алматы. Однако можно с похвалой отметить то, что суд и правительство Казахстана не полагаются на ложные обвинения и пропаганду против деятельности Свидетелей Иеговы", – говорится в сообщении.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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