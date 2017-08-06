|
Назарбаев пригласил президента Ирана на саммит ОИС по науке в Астане06.08.2017 | Новости
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани и провел встречу с вновь избранным главой исламской республики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Республики Казахстан.
"Министр информировал иранского президента о подготовке к первому саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии", - говорится в сообщении. В свою очередь президент Ирана также с удовлетворением подчеркнул возросшее сотрудничество двух стран. "Между мной и президентом Нурсултаном Назарбаевым существует личная дружба и полное взаимопонимание. Лидер Казахстана - весьма уважаемая личность в мире, он многое делает для всего региона", - подчеркнул президент Ирана. Роухани приветствовал проведение саммита ОИС по науке и технологиям в Астане и заверил в намерении Ирана участвовать в этом важном событии. Фото пресс-службы МИД РК Кроме того, убежден Роухани, "необходимо сотрудничать в борьбе с терроризмом, не допустить его распространения вследствие выдавливания террористов с территории Ирака и Сирии". Более подробно вопросы казахстанско-иранского сотрудничества были обсуждены в ходе переговоров Абдрахманова с его коллегой - министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. "В ходе переговоров стороны "сверили часы" по различным вопросам международной повестки дня, в том числе подготовке к очередному раунду Астанинского процесса по Сирии, ситуации на Ближнем Востоке, а также инициативы в области межисламского сближения", - говорится в сообщении.
Источник: https://tengrinews.kz
URL:
|
Авторские колонки