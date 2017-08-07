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Наиб-муфтий ДУМК объяснил, как расходуются пожертвования прихожан07.08.2017 | Новости
В рамках презентации некоммерческого благотворительного фонда «Уакып» наиб - муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Отпенов объяснил, как расходуются средства из ящика для пожертвований, передает корреспондент BNews.kz.
«У нас в Казахстане более 2500 мечетей, из них лишь 500 имеют финансирование, остальные 2000 мечетей нуждаются в спонсорах. Многие мечети соборные, за которыми сложно ухаживать и затратно. Сотрудники мечетей получают свою зарплату исходя из пожертвований. Процесс очень прост, сотрудник мечети изымает деньги и вносит их на банковский счет, а оттуда идет расчет по коммунальным платежам», - сказал наиб - муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Отпенов. «Решение социально - экономических вопросов имамов, - это одно из важных направлений. Это достаточно актуальный вопрос, особенно в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Если в больших городах материальное состояние имамов более и менее стабильное, в сельской местности и районном уровне они испытывают материальное затруднение», - отметил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. Также министр отметил, что плохое образование имамов не позволяет оппонировать подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений. «Имамы в большинстве своем имеют среднее образование, что не позволяет им расширить свою аудиторию и оппонировать хорошо подготовленным приверженцам деструктивных религиозных течений», - подытожил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.
Источник:http://kazislam.kz/ru
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