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Республика Казахстан

В Мангистауской области состоялся обучающий семинар для теологов

07.08.2017 | Новости

Информационно-аналитический центр «Асар» по заказу управления по делам религий Мангистауской области организовал областной обучающий семинар-тренинг для имамов и теологов. Об этом сообщает пресс-служба управления. 

Цель данного мероприятия состоит в необходимости получения специалистами по вопросам теологической реабилитации знаний и навыков работы с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе имеющих радикальные взгляды. В ходе семинара были рассмотрены такие вопросы, как причины вовлечения в деструктивные религиозные течения, признаки вовлечения и отказ от радикальных взглядов, характеристики псевдорелигиозных течений. Кроме того, на тренингах также рассматривались различные психологические техники и методики. В тестовом режиме проигрывались сложные ситуативные диалоги с проработкой алгоритма последующих действий. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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