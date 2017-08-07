Здание мечети на 100 прихожан в поселке Бурабай сгорело три месяца назад. Специалисты говорят, что причиной возгорания послужила ветхость помещения и, в частности, замыкание электропроводки. Мечеть была построена еще в далеком 1957 году. Пожар в тот роковой день тушили и пожарные-спасатели, и местные жители, однако спасти культовое сооружение не удалось. «Пожар стал большим ударом для верующих жителей поселка, - говорит местный житель Кабдеш Шуленбаев. – Сегодня все больше граждан, в том числе молодежи, обращаются к вере. Мы с нетерпением ждем, когда начнут строить новое здание». А пока мусульмане установили палатку, где собираются на пятничный намаз. Конечно, это не решение проблемы, учитывая прямую зависимость от погоды, к тому же лето выдалось дождливое. Фото:Асель Турар Местные власти говорят, что вопрос решается, но конкретно что-либо утверждать пока сложно: мечеть будет построена на спонсорские средства и пожертвования. «В настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство мечети на 150 мест. Есть спонсоры, которые это делают. Как только ПСД будет готова, начнется строительство мечети. Вопрос находится на контроле у акима области», - сообщил в телефонном разговоре аким поселка Бурабай Чингиз Темирбеков. Местное духовенство, в свою очередь, призывает мусульман к терпению. На сегодня открыт банковский счет для сбора дополнительных средств для строительства. Каждый желающий может внести свой посильный вклад в возведение новой мечети. А тем временем, в ауле Акан Зерендинского района состоялось торжественное открытие новой мечети. Культовое сооружение носит имя Мукыша Кадырулы. Церемонию разрезания ленточки приурочили к этнокультурному фестивалю «Алаштың алты шаңырағы», посвященному спецпроекту «Туган жер» и 100-летию Алаш орды. Мечеть построили на спонсорские средства, каждый из местных жителей посчитал священным долгом внести свой вклад в ее возведение. С открытием мечети присутствующих поздравили заместитель акима Зерендинского района Айдос Хамиев, главный имам Акмолинской областной мечети им. Науана Хазрета Куаныш Сабитов, имам районной мечети Ыдырыс Касымхан, депутат Мажилиса парламента РК, ветеран Афганской войны Бахытбек Смагул и другие. Фото:kokshetau.asia Фото:zerenda.gov.kz «Открытие новой мечети – событие исключительной важности для аула Акан, имеющего богатую, достойную историю, - отметил Айдос Хамиев. – Религия сегодня оказывает исключительное влияние на сознание общества, его нравственные ценности. Вера – то, что спасает в тяжелые жизненные моменты и мотивирует на добрые, человеческие поступки. Я поздравляю всех мусульман села с этим событием, желаю счастья, мира и достатка каждому дому», - сказал А.Хамиев. Церемонию продолжило вручение казахских чапанов, благодарственных писем и грамот гражданам, принявшим активное участие в возведении мечети. Верующие прочитали первый намаз. Программу мероприятия продолжил фестиваль – айтыс, состязания по национальным видам спорта, таким как: борьба, жамы ату, кокпар, асау уйрету, байге, победителей наградили ценными призами. Для всех участников фестиваля дан праздничный ас.

В курортном поселке Бурабай Акмолинской области три месяца назад сгорела мечеть. С тех пор граждане, проповедующие ислам, читают намаз и совершают религиозные ритуалы в приспособленной палатке и ждут строительства нового здания. Корреспондент BNews.kz выяснила перспективы решения данного вопроса.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.