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Республика Казахстан

Благотворительная акция: «Дорога в школу»

08.08.2017 | Новости

В преддверии учебного года Сообщество «Ихляс» и Центральная мечеть города Алматы запускают акцию «Дорога в школу». Целью данной акции является сбор средств на приобретение рюкзаков и необходимых школьных принадлежностей для 50 детей школьного возраста из малообеспеченных и многодетных семей.

Общая планка: 50 комплектов для 50 учеников.

Стоимость одного комплекта: 13 000 тенге.

Общая сумма сбора составляет: 650 000 тенге.

Напомним, что Сообщество Ихляс организовывает данную акцию уже на протяжении 5 лет.

Приглашается принять участие в акции каждого, кто имеет такую возможность. Сумма пожертвования – личное дело каждого. Передается, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Защитите себя от огня хотя бы половинкой финика».

Реквизиты для перечисления средств можете узнать пройдя по ссылке: https://azan.kz/ahbar/read/blagotvoritelnaya-aktsiyadoroga-v-shkolu-10895.

 

Источник: http://ummamag.kg/ru

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