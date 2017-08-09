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Король Бахрейна примет участие в саммите ОИС в Астане09.08.2017 | Новости
Спецпосланник президента - замминистра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов передал королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе приглашение от имени президента Нурсултана Назарбаева принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям 10-11 сентября в Астане, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
"Король Бахрейна с большой признательностью принял приглашение и отметил, что данная инициатива является важной в контексте усилий по поддержке прогресса и развития Исламского мира. (...) Бахрейнский монарх выразил намерение принять участие в предстоящем саммите ОИС в Астане", - указывается в распространенном в среду сообщении пресс-службы. В нем также подчеркивается, что на встрече с министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халедом бен Ахмадом Аль Халифой А.Камалдинов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные проблемы международной и региональной политики. Достигнута договоренность о создании в ближайшее время казахстанско-бахрейнской межправительственной комиссии, проведении межмидовских консультаций, подписании основополагающих двусторонних документов, организации визита бахрейнской бизнес-делегации в Казахстан. На Астанинский саммит ОИС, направленный на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития своего научного и технологического потенциала, приглашаются все государства-члены Организации (55 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций. Ожидается, что 10 сентября гости саммита примут участие в церемонии закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, говорится в сообщении.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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