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В Алматинской области прошло заседание клуба руководителей религиозных объединений11.08.2017 | Новости
В начале августа этого года в Илиском районе в селе Утеген батыра в библиотеке лицея №24 рамках статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» прошло заседание Клуба руководителей религиозных объединений с целю обсуждения Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 – 2020 годы.
Основная цель заседание – осуществление государственной политики в сфере религий, содействие сохранению и укреплению межрелигиозного и межконфессионального согласия между последователями различных религий и верований; продвижение межрелигиозного диалога, взаимопонимания, уважения и сотрудничества между последователями различных конфессий. Также заседание клуба содействовало установлению более тесных контактов между религиозными деятелями в целях обмена опытом в сфере миротворчества, социального служения и иных насущных вопросов; противодействию распространения терроризма и экстремизма под религиозными лозунгами На заседании обсуждались вопросы взаимосвязи между государством и религиозными объединениями в Казахстане, а также развитие конструктивного диалога между конфессиями и нациями для укрепления солидарности и единства общества. В работе Клуба руководителей религиозных объединений приняли участие Духовное Управления Мусульман Казахстана, представители разных традиционных и нетрадиционных религиозных объединений, председатель дома ветеранов, представитель Ассамблей народа Казахстан, представители управления молодежной политики.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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