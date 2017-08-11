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Республика Казахстан

Бородатый парень, не выказавший уважение к гимну, вызвал возмущение

11.08.2017 | Новости

Интернет издание Qazaquni.kz публикует видео, где парни с бородами не встают, когда звучит государственный гимн Казахстана, передает Ratel.kz. Пользователи в сети возмутились поведением парней, которые никак не реагировали на казахстанский гимн, звучащий перед началом футбольного матча в Актобе. 

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, отчетливо видно, что двое бородатых парней не обращают внимание на государственный гимн и продолжают сидеть. «Были на последнем матче «Актобе»- «Кайрат». И заметил такую картину. Играл гимн нашей республики. И молодые люди просто игнорировали его. Не знаю, уместно тут или нет, но просто интересно. Разве религия мешает патриотизму? Ведь у нас больше половины населения мусульман, и многие подают пример доброты и человечности. Разве можно не уважать гимн и традиции страны, в котором родился и живёшь?», - написал пользователь, опубликовавший видео.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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