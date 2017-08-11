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Республика Казахстан

В одной из мечетей Актюбинской области распространили изображение пророка Мухаммеда

11.08.2017 | Новости

Житель Мартукского района Актюбинской области повесил у себя дома портрет пророка Мухаммеда, который он взял в мечети, сообщает Ratel.kz со ссылкой на Аktobenews.kz. «Этот портрет я взял в мечети Мартукского района, там раздавали как-то. 

Рядом с изображением пророка у меня на стене висит портрет Есет батыра. Каждый день утром я поклоняюсь им и приветствую их», - рассказал он. На портрете пророка указаны даты его рождения и смерти. В свою очередь главный имам Актобе сказал, что это изображение было распространено еще в 2014 году. По его словам, это неправильно и портрет необходимо уничтожить». Как известно, в исламе запрещено изображать пророка Мухаммеда.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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