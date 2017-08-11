Девочка-беркутчи по имени Айшолпан, известная во всем мире как охотница с беркутом является самым молодым лауреатом среди остальных. На сайте сообщается, что она удостоена престижной награды за преодоление гендерных барьеров в удивительно молодом возрасте. По словам Айшолпан, она счастлива, что ее история вдохновила девушек и женщин во всем мире. Монголия не стала исключением. Все больше девушек в ее монгольской общине стремятся стать беркутчи. Со своей стороны, она надеется, что молодые девушки - где бы они ни жили - смогут противостоять сомнениям, критике и укоренившимся гендерным нормам. «Они должны продолжать свои попытки, - сказала она, - и быть храбрыми. С раннего возраста меня всегда интересовала охота с беркутом. В этом плане я не вижу никаких различий между мной и мальчиками». Айшолпан добавила, что ее мечта – внести вклад в развитие своей родной Монголии. Премии «Asia Game Changer Awards» инициированы Азиатским обществом в 2014 году. Азиатское общество выявляет настоящих лидеров, которые вносят позитивный вклад в будущее Азии. Эти награды ежегодно присуждаются отдельным лицам, организациям и движениям, которые вдохновили и продемонстрировали лидерство в областях политики, бизнеса, искусства, культуры и образования в Азии. Лауреаты назначаются и избираются членами глобальной сети Asia Society.

Казахская девочка-беркутчи из Монголии Айшолпон Нургаиева стала обладательницей премии «Asia Game Changer Awards 2017» за вклад в развитие Азии и мира. Об этом сообщается на сайте asiasociety.org. Asia Society 8 августа объявило имена обладателей премии и гордится тем, что сотрудничает с выдающимися людьми и организациями, продолжая традиции, заложенные на азиатских играх Changer Awards четыре года назад.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.