Нужна ли медиация в религиозной сфере?

Программным документом, показывающим отношение к религии, является Концепция государственной политики в религиозной сфере в Республика Казахстан, принятая 20 июня 2017 года и рассчитанная на 3 года. Наше государство все-таки светское. Это достижение Казахстана, которое и дальше необходимо сохранить. В этом программном документе обозначено развитие системы противодействия религиозному экстремизму и как видит себя государство в развитии религиозной ситуации. Также уделено внимание привлечению населения. В конце года данный программный документ будет еще дорабатываться.

По мнению руководителя частного учреждения «Центр медиации и права «Парасат», кандидата исторических наук, доцента, заместителя председателя Совета центра медиации АНК Гульмайдан Урозбаевой, приглашенной для проведения семинара, организованного КГУ «Қоғамдық келісім», именно в данной сфере медиация очень применима. Этнорелигиозная ситуация может в любой момент обостриться, возможны конфликты. В ходе семинара участники обсуждали вопросы межрелигиозных споров, что может стать причиной межрелигиозного конфликта, и в целом как они решаются. Каковы причины конфликтов на религиозной почве? В основном это могут быть нарушения социальной справедливости, межнациональные трения, раздоры внутри религиозных структур, деятельность ваххабистских организаций, различных направлений ислама, нарушение прав человека на здоровье, недостаточный авторитет местных религиоведов, проявление религиозного фанатизма, безработица, конфликты между духовенствами различных религиозных лидеров, идеологические, разные ценностные ориентиры. Что же является конфликтом? Разные интересы, мотивы бывают обоснованные и необоснованные. Сложно решать ценностные конфликты, они требуют деликатного подхода. Силовые методы могут потушить проблему, но не решить в корне. В России проанализизировали данную ситуацию и пришли к выводу, что есть угроза скрытых конфликтов, которые могут перейти в открытые. Может произойти все очень быстро. К примеру, на почве бытовых конфликтов. Что может быть конфликтогеном? Любая ссора в общественных местах: в переполненных автобусах, в очередях. Совет один – не реагировать! Каждый человек может отвечать только за свои поступки, поскольку не знает, как может отреагировать другой человек. Просто нужно помнить, что чаще всего в конфликтных ситуациях никто не выигрывает. Наша справка. В области в тесном контакте с КГУ «Қоғамдық келісім» работают 4 центра медиации. На сегодня в регионе зарегистрировано 37 профессиональных медиаторов. Благодаря их деятельности не доведены до суда 442 гражданских, семейных конфликта, трудовых спора. Всего при районных акиматах зарегистрированы 77 непрофессиональных медиаторов, с их участием решены 139 споров. Прямая речь Жузим Барлыбаева из Макатского района:

– Мы много слышали про семейную, подростковую медиацию, но по данной тематике впервые. Чаще всего конфликты могут возникать между людьми одной веры. Порой на бытовой почве и даже из-за пустяка.

Как можно решить? Выяснить причину и выслушать обе стороны. Мурат Мустафа, наиб-имам областной мечети «Имангали»:

– В конфликтных ситуациях очень важно рассмотреть конфликт с разных сторон, дать возможность высказаться каждому в полной мере. Причины конфликта, на первый взгляд, выглядят поверхностно, но на самом деле они могут быть более глубокими. По завершении однодневного семинара все участники получили сертификаты.

Источник: http://kazislam.kz/ru