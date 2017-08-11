Тысячи казахстанцев обратились за помощью по горячей линии 114

Комбинированная горячая линия и чат-сайт в Астане (известная как «Горячая линия 114») предоставляет казахстанцам ответы на их вопросы о религии, а также предоставляет помощь в случае, если они пострадали от экстремизма. Кроме звонков по бесплатному номеру 114, заинтересованные граждане по всей стране могут обратиться к ожидающему консультанту на сайте www.114.kz.

«На сайте работает команда квалифицированных специалистов, - рассказала в интервью «Каравансарай» глава Ассоциации центров исследования религий Юлия Денисенко. - В нее вошли два теолога, один психолог, один психолог-психиатр и один религиовед». Помощь доступна на казахском и русском языках, сказала она, добавив, что телефон доверия и чат-сайт доступны с 10 часов утра до 7 часов вечера пять дней в неделю. За 4 месяца работы сайт посетили более 3 тысяч человек, а на номер телефона доверия поступило свыше 160 обращений, добавила она. «Большинство... жалобы на нарушение закона РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях"», - рассказала Денисенко. Специалисты центра предоставляют информацию справочного, религиозного и правового характера. В случае необходимости обеспечивается психологическая поддержка. «Горячая линия» - это совместный проект Министерств по делам религий, гражданского общества и ассоциации Денисенко. Сайт функционирует благодаря гранту, полученному от министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана. Грантовая поддержка из бюджета госоргана рассчитана до 2020 г. Предоставление «первой помощи» «Горячая линия 114» может стать своеобразной «скорой помощью» для тех людей, которые пострадали от экстремистов, но не знают, где им могут помочь, сказала в интервью директор Института психоанализа Анна Кудиярова из Алматы. «К нам в центр приходят не те люди, которые попали в религиозные секты, а их родственники, - рассказала Кудиярова «Каравансараю». - Им больно видеть, что вчера их дочь или сестра была веселая, открытая девушка-студентка, а сегодня она вся в черной одежде и ни с кем не общается. Вчера у них был дружелюбный сын, а сегодня он отпустил бороду, говорит, что нужно ликвидировать телевизор из дома... Секты приводят к тому, что супруги разводятся, дети страдают». «Очень удобно, когда есть простой номер телефона из трех цифр, куда можно обратиться со сложными вопросами», - считает жительница Алматы Анна Прокопьева, беседовавшая с "Каравансараем". Кудиярова призвала к проведению кампании по информированию общественности, чтобы больше казахстанцев узнали и использовали «Горячую линию 114». Предоставление профессиональных консультаций Казахстанцы стремятся получить больше знаний, в том числе в религиозной сфере, сказал в интервью «Каравансараю» руководитель республиканского общественного объединения «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев из Астаны. Однако, в этой области существует некий вакуум, который стремятся заполнить различные религиозные секты и течения, пояснил он. Поэтому очень важно, чтобы советы нуждающимся давали компетентные специалисты. «"Горячая линия 114" не только информирует, но дает консультации, - пояснил он. - Квалифицированные специалисты ... могут оказывать информационную поддержку журналистам, экспертам и другим категориям граждан». У Контртеррористического комитета тоже есть свой канал связи с населением. На номер WhatsApp и официальный сайт комитета приходит информация от населения преимущественно сигнального характера. «По отдельным сообщениям казахстанцев можно констатировать, что их нетерпимость к проявлениям экстремизма растет, - добавил Аманжол Уразбаев. - К неравнодушным гражданам приходит понимание, что сообщив о готовящемся преступлении, они реально спасают чьи-то жизни».

Источник: http://kazislam.kz/ru