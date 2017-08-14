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Республика Казахстан

Имамы России изучают казахский язык

14.08.2017 | Новости

С целью изучения казахского языка 4 имама Саратовской области Российской Федерации в течении 1 месяца обучались в Алматы. Об этом сообщает Zakon.kz. Один из имамов таджик, остальные – казахи. 

Причину своего решения священнослужители объяснили тем, что 1/3 населения региона, в котором они выполняют службу, являются казахами. Поэтому, как считают они, более эффективный путь приобщения к религии – это их родной язык. Именно через родной язык духовнослужители намерены разъяснять в будущем каноны ислама в регионе. Уполномоченный имам ДУМК в г.Алматы Нурбек Ауесханулы отметил, что имамы Казахстана всегда рады приветствовать у себя гостей. «Надеюсь, что в дальнейшем будут налажены соответствующие пути в области обучения в религиозных учебных заведениях», - сказал главный имам Алматы.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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