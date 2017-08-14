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Республика Казахстан

Потомок Султана Бейбарса стал гостем национального музея

14.08.2017 | Новости

В рамках укрепления культурных отношений между Казахстаном и Египтом по специальному приглашению в Астану приехала Самия БЕЙБАРС - прямой потомок Султана Бейбарса, сообщает Ratel.kz. 

Г-жа Бейбарс первым делом посетила Национальный музей в столице, где была организована выставка «Золото саков». Самия Бейбарс возглавляет информационный сектор LAS (Лига арабских государств), которая отвечает за отношения арабских стран с Европой, а также за арабо-африканское, арабо-китайское и арабо-американское взаимодействие.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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