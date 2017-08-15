В Астане впервые пройдут Евразийские музыкальные игры

В рамках культурной программы Всемирной международной выставки «ЭКСПО-2017» с 15 по 25 августа 2017 года в Астане впервые пройдут Евразийские музыкальные игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета. Главными организаторами Евразийских музыкальных игр выступили Казахский национальный университет искусств, Европейский фонд поддержки культуры (Мальта) и Фонд поддержки Евроазиатского пространства в области искусства.

«В мире есть Олимпийские спортивные игры, но в первый раз состоятся музыкальные игры. Пройдут они в Астане - городе, чья известность перешагнула национальные границы, сделав ее достойной участницей «Клуба столиц» современного мира. Мы надеемся, что первые игры подарят миру своих первых серьёзных победителей на поприще служения Музе и заставят говорить о себе критиков, зрителей и прессу. Уверена, что это мероприятие станет ярким событием в календаре культурных событий Казахстана, одной из его визитных карточек. Для многих эта неделя станет временем профессионального дебюта и учёбы. Молодых музыкантов ждут творческие встречи и мастер-классы с лучшими исполнителями и педагогами со всего мира. Уверена, что фестиваль пройдет на высоком уровне, а каждый из участников увезет с собой незабываемые впечатления, приобретет бесценный профессиональный опыт, новых друзей, а традиция проведения этого праздника будет крепнуть и развиваться во благо нашего искусства!» - говорится в приветствии ректора КазНУИ Айман Мусахаджаевой, размещенном на официальном сайте ЕМИ.

Как пояснили в оргкомитете, задачи и цель конкурса - выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, воспитание и формирование нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства стран, сохранения и развития культурного потенциала участников, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи.

Музыкальные конкурсы в рамках Евразийских музыкальных игр включают в себя три дисциплины: вокал, скрипка и фортепиано. Возрастной диапазон от 12 до 35 лет. В Играх примут участие молодые музыканты из более чем 18 стран мира.

В состав жюри вошли выдающие исполнители классической музыки и виртуозы инструментального исполнительства: народная артистка РК Айман Мусахаджаева, советская и российская оперная певица Любовь Казарновская, народный артист СССР Константин Орбелян, лауреат международного конкурса имени Пабло Сарасете Карэн Шахгалдян, заслуженный артист РК Шахимардан Абилов, пианисты Юрий Диденко и Альберт Мамриев, президент и художественный руководитель итальянской академии Talent Music Master courses Паоло Баглиери, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев, итальянский скрипач и дирижёр Пьерклаудио Фей, директор и концертмейстер Государственного симфонического оркестра в городе Бурса (Турция) Гекче Озлер, директор и солист Государственного театра оперы и балета Анкары Метин Туран, лауреат международных конкурсов Геннадий Кабка (Украина).

В рамках Игр состоятся 11 концертов классической музыки. В концертах примут участие музыканты из стран Казахстана, России, Армении, Венгрии, Германии, Норвегии, Кореи.

Источник: https://www.trend.az