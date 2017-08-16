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Республика Казахстан

В Уральске на 8 лет колонии общего режима осужден "Шейх Халил"

16.08.2017 | Новости

Сегодня Руслан Жумагулов вынес приговор в отношении известного проповедника такфиризма Абдухалила Абдужаббарова. Напомним, что в Уральске судят известного исламского деятеля, работника библиотеки пророка Мухаммеда в Саудовской Аравии, 41- летнего отца 10 детей,  Абдухаллила Абдужаббарова, известного также как псевдо "шейх Халил". 

Его обвиняют в распространении деструктивных исламских течений на территории Уральска и Атырау. Справочно:  Такфиризм или такфиро-«джихадизм» – наиболее опасное из радикальных религиозных движений в современном Казахстане. За совершенными в 2010 годах террористическими актами стоят именно последователи идей, основных на такфиризме и джихадизме. Идеология изначально распространилась в начале 2000-х годов в ряде западных и центральных областей Казахстана, куда проникло с Северного Кавказа, а туда, в свою очередь, из Сирии. Сегодня идеологи такфиризма критикуют казахов, ставя под сомнение их историческую религиозную принадлежность к исламу. Данное обвинение (такфир) является идейным основанием, как минимум, возможности ведения вооруженного джихада против своих сограждан. Однако такфириты забывают, что согласно исламскому праву, верующие против верующих не могут вести джихад по определению. Наиболее активными проповедниками такфиризма в Казахстане были Айюб Астраханский, Халиль Абдужаббаров («шейх Халиль»), а также Саид Бурятский (Александр Тихомиров).

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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