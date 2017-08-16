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Республика Казахстан

ДУМК: Осталось ограниченное количество мест на хадж

16.08.2017 | Новости

Хадж Миссия Духовного управления мусульман Казахстана сообщает об ограниченном количестве мест на хадж. В текущем году в соответствии с договоренностью между Министерством по делам хаджа Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Духовным управлением мусульман Казахстана выделено 2 500 квот (мест).  

Данная квота была распределена Хадж Миссией ДУМК 16 отечественным турфирмам.  На сегодняшний день почти все хадж компаний успели распределить выделенные им квоты. На сегодняшний день выполняется работа по оформлению хадж визы граждан Казахстана и внесении информации в компьютерную систему.  Однако встречаются случаи, когда после завершения приема необходимых хадж документов, некоторые наши отечественники обращаются в отдел «Хаджа» ДУМК с просьбой об их оформлении. ДУМК строго предупреждает, что Министерство по делам хаджа Королевства Саудовская Аравия и Посольство КСА в Казахстане просто не примут поздно поданных документов.  Следует заранее подавать документы, чтобы имевшие место в прошлом году случаи не повторились в будущем.  Следует напомнить, что  Хадж Миссия ДУМК не может удовлетворить просьбу гражданина, желающего совершить хадж, если он обратиться после завершения приема документов.  Поэтому спешите, осталось немного времени и количество мест  ограниченное!

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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